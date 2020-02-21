Aksaray Belediyesinin 'Haydi konuş bakalım' münazara yarışması başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesinin 'Haydi konuş bakalım' münazara yarışması başlıyor - Son Dakika

Aksaray Belediyesinin 'Haydi konuş bakalım' münazara yarışması başlıyor

7 saat önce

Aksaray Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan 'Haydi Konuş Bakalım' isimli münazara yarışmasının altıncısı Şubat ayının sonunda başlıyor.

Aksaray Belediyesinin 'Haydi konuş bakalım' münazara yarışması başlıyor, System.String[]

Aksaray Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan 'Haydi Konuş Bakalım' isimli münazara yarışmasının altıncısı Şubat ayının sonunda başlıyor.


Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde Piramit Kafe Sosyal Tesisinde tanışma ve kuraların çekilmesi için kahvaltı programı düzenlendi. İl genelinde bu yıl düzenlenecek olan yarışmaya 17 okul katılım sağladı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan 'Haydi, Konuş Bakalım' isimli program öncesi katılım sağlayan okulların öğretmenleri ve öğrencileri tanışma, tanıtım ve kahvaltı programında bir araya gelerek yarışmanın kura çekimi yapıldı. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile uzun soluklu bir hal alan yarışma izleyenlere kaliteli ve keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Kendilerine mikrofon verilen gençler salonu dolduranlara ve jüri üyelerine karşı hünerlerini sergiliyor. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. Katılım sağlayan öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.


Belediye Başkanı Evren Dinçer katılım sağlayan öğrencilere teşekkür ederek, gençlerin kendini geliştirme imkanı bulduğu bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olduğunu söyledi. Münazara yarışmasına katılanlara başarılar diledi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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