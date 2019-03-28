Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 3 Firari Operasyonla Yakalandı

Aksaray'da 3 Firari Operasyonla Yakalandı

1 saat önce

Aksaray'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da 3 Firari Operasyonla Yakalandı, System.String[]
Aksaray'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Operasyonlar Mehmet Akif Ersoy, Hacı Hasanlı ve Bayrambaba Mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapıldı. Edinilen bilgiye göre, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. (30), "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N. (21) ile "Yaralama" suçlarından aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (40) evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Polis, Aksaray, 3. Sayfa
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