Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 300 Kişilik Ekiple Kar Kürüme Çalışması Devam Ediyor

Aksaray'da 300 Kişilik Ekiple Kar Kürüme Çalışması Devam Ediyor

39 dakika önce

Şehir genelinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçen Aksaray Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da 300 Kişilik Ekiple Kar Kürüme Çalışması Devam Ediyor, System.String[]
Şehir genelinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçen Aksaray Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri şehir genelinde çalışmalar yaptı. Ana arterler başta olmak üzere 40 metrelik yol, 30 metrelik yol, yeni hastane yolu, organize sanayi bölgesi yolu, Selçuklu Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı, şehrin giriş çıkışları şehir merkezinde yol ve kaldırımların kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Ara sokak için tuzlama ve küreme çalışmalarına başlandı. Yoğun kar yağışına rağmen vatandaşlara akıcı, güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sunmak için yürütülen çalışmalarda 300 personel görev alırken çok sayıda iş makinesi kullanılıyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri şehir merkezinde biriken karları şehir dışına taşımaya devam ediyor. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Aksaray, Güncel
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