Son Dakika Haberleri: Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü
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Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü

7 dakika önce

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında 31 yolcunun bulunduğu otobüste çıkan yangını fark eden sürücü, aracı hemen durdurup, yolcuları tahliye etti.

Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü, System.String[]

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında 31 yolcunun bulunduğu otobüste çıkan yangını fark eden sürücü, aracı hemen durdurup, yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 02.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan, Aksaray yönüne giden Metro Turizm firmasına ait 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Metin Yücekuş, aracın arkadaki motor kısmının duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine otobüsü hemen sağa çekip, durduran sürücü, yolcularını tahliye etti. Otobüste bulunan 31 yolcu ve 3 personel kendilerini dışarıya attı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 45 dakikada söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Yolcular, başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Otobüsün Manisa'dan Van'a gittiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Otobüsün hurdaya döndüğü görüntü
-Yanan otobüsten görüntüler
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,)


Sultanhanı, İtfaiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
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Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü
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