Aksaray'da Alkollü Sürücüyle Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aksaray'da Alkollü Sürücüyle Kaza: 6 Yaralı

Aksaray\'da Alkollü Sürücüyle Kaza: 6 Yaralı
03.02.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasal sınırın 5 katı üzerinde alkol alan sürücü kaza yaptı, 6 kişi yaralandı. Tek ekip olayda.

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı üzerinde alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada aralarında hamile kadının da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 26 TP 216 plakalı Mazda marka otomobiliyle trafiğe çıkan Ziya K. (36), otogar yan yoldan makas kavşağı istikametine seyrederken önünde giden Recep T. (40) yönetimindeki 68 AFN 732 plakalı Opel marka otomobile hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Opel otomobil önce refüje çıktı ardından karşı şeride geçti.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Yağmur N.T. (17), Emre K. (30), hamile olduğu öğrenilen Hülya T. (37) ve P.T. (10) olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ise yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Trafik ekiplerinin alkol metre üflettiği Ziya K. isimli sürücünün yasal sınırın 5 katı olan 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Alkollü Sürücüyle Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 21:52:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Aksaray'da Alkollü Sürücüyle Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.