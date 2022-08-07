TIR'ın düğün konvoyuna çarptığı kazada gelinin kardeşi yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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TIR'ın düğün konvoyuna çarptığı kazada gelinin kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

07.08.2022 14:38
TIR'ın düğün konvoyuna çarptığı kazada gelinin kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

AKSARAY'da, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında yolun sağına park eden düğün konvoyundaki araçlara TIR'ın çarptığı kazada yaralanan 9 kişiden 7'si taburcu oldu.

AKSARAY'da, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında yolun sağına park eden düğün konvoyundaki araçlara TIR'ın çarptığı kazada  yaralanan 9 kişiden 7'si taburcu oldu. Beyin kanaması geçiren gelinin kardeşi Samet Memiş'in (29) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İsmail Gültekin yönetimindeki 81 EZ 575 plakalı taş yüklü TIR, otoyolun sağına park eden düğün konvoyundaki Musa Kayış (38) kontrolündeki 51 AAJ 775 plakalı otomobile çarptıktan sonra duramayıp, Durmuş Memiş (52) idaresindeki 51 AAF 733 plakalı hafif ticari araca, daha sonra da Samet Memiş'in kullandığı 46 LU 039 plakalı otomobile çarptı. Kazada Samet Memiş, Recep Bakı Memiş (17), Hanım Memiş (20) Kübra Memiş (28), Veyis Memiş (5), Ahmet Yaman (53), Şöhret Erdoğan (49),Durmuş Memiş (52) ve Ömer Asaf Memiş (3) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. ?Yaralılardan 7'si taburcu olurken, gelin Sümeyye Özkanlı'nın kardeşi Samet Memiş ile akrabaları Şöhret Erdoğan'ın tedavisi sürüyor. Beyin kanaması geçiren Samet Memiş'in  hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Öte yandan TIR şoförü Gültekin'in jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Düğün konvoyundaki kazada yara almadan kurtulan sürücülerden Musa Kayış, "Kazadan önce annemin tansiyonu yükseldi, ben de su verip sakinleştirdim. Tam araçlara binip devam edeceğimiz zaman TIR benim aracıma ve eniştemin ve yeğenimin aracına bir anda çarptı. Biz 3 araç arka arkaya düğüne gidiyorduk. Bizlerin araçlarına TIR çarpınca araçlar hurdaya döndü. Niğde'den Aksaray'ın Ortaköy ilçesine düğüne gidiyorduk" dedi.


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Başkentte 5 araç birbirine girdi Başkentte 5 araç birbirine girdi Aksaray'da tır düğün konvoyuna çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı Aksaray'da tır düğün konvoyuna çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kaynak: DHA

Aksaray, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'ın düğün konvoyuna çarptığı kazada gelinin kardeşi yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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