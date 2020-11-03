Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı

03.11.2020 22:09

Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı Asker uğurlamaya gelen bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti Aksaray'da 2000 doğumlu celp dönemi askerleri dualarla uğurlandı.

Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı

Asker uğurlamaya gelen bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti

AKSARAY - Aksaray'da 2000 doğumlu celp dönemi askerleri dualarla uğurlandı. Asker yakınlarının kimisi maske takmazken, askere uğurlanan gençler tüm yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaştı.

Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali 2000 doğumlu celp döneminde de yoğunluk yaşadı. 2000 doğumlu askerleri uğurlamak için aileleri ve arkadaşları terminale akın etti. Onlarca vatandaşın geldiği terminalde otobüs peronlarında yoğunluk yaşandı. Sloganlar ve dualarla terminale gelen vatandaşlar polis önlemlerini görmezden gelip korona virüs tedbirlerini yok saydı. 2000 doğumlu dördüncü celp döneminin askerleri aileleri ile vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Kimi askerler aile ve arkadaşlarıyla kucaklaşırken, kimi askerler de korona virüs tedbirlerine uyarak sosyal mesafeli yumruk selamı verdi. Asker yakınlarının bazılarında ise maske ve mesafe kontrolü olmaması dikkat çekti.

Askerlik görevi Aydın İl Jandarma Komutanlığına çıkan Kürşat Yıldız, "Vatanımız var olsun. Mutluyuz" dedi. Babası Ramazan Yılmaz ise, "Oğlum Kürşat'ı askere gönderiyorum. Mutluyum gururluyum. Bugün sevdiklerimizle beraber buraya toplandık. Hayırlısıyla askere göndereceğiz" şeklinde konuştu. Askerin Dedesi Ahmet Yıldız, "Vatan millet sağ olsun. Oğlum Ramazan'ı asker ettim. Torunum Kürşat'ı da asker etmek nasip oldu. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

2000 doğumlu celp döneminde Yedek Astsubay olmaya hak kazanan ve Balıkesir'e giden Burak Duru ise, "Yapacağım görevden gurur duyacağıma inanıyorum. Vatan sağ olsun. Şuan heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehirler Arası Otobüs, Aksaray, Vatan, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da askerler dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika


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