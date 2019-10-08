Son Dakika Haberleri: Aksaray'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
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Aksaray'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

32 dakika önce

Aksaray Valisi Ali Mantı başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde kurul üyesi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2019 yılı eylem planı çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve eğitim faaliyetleri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin sunum yapmalarının ardından sona erdi.

Toplantıya, Vali Mantı'nın yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Mustafa Karahancı, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fuat Anık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Harun Ünlüsoy, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kurul üyesi kurum temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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