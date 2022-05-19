Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında

19.05.2022 15:04
Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında

Aksaray'da bir evden çaldığı elektronik eşyaları bebek arabasıyla taşıyan zanlı, tutuklandı.

Aksaray'da bir evden çaldığı elektronik eşyaları bebek arabasıyla taşıyan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Taşpazar Mahallesi'ndeki bir evden elektronik eşya çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde zanlı C.D. (26) saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin bebek arabasıyla asansörden inmesi, apartmanın içinde yürümesi ve kapıdan çıkıp hızlıca uzaklaşması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Aksaray'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı Aksaray'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Bakan Yanık'tan "KPSS'de torpil" iddialarına yanıt: Süreci şeffaf yürüttük, adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığına baktık
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:33:34. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement