AKSARAY'DA ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN POŞETLİ KAR EĞLENCESİ - Son Dakika

AKSARAY'da, yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar ve aileleri, karla kaplı tepelerden poşetlerle kaydı. Vali Hamza Aydoğdu da ailelere tatlı ikram etti.

Kentte, 22 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan çocuklar da aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Okulların tatil oluşunu da fırsat bilen çocuklar, poşetlerle tepeden kaydı, kar topu oynadı. Kızıyla karda kayan öğretmen Beyti Bakar, "Bu kış Erciyes Dağı yerine şehir merkezindeki bu tepelik alana geldik ve gayet neşeli anlar geçirdik. Son 20 yılın en soğuk kış günlerini yaşıyoruz. Burada adrenalin son seviyede. Kızımla beraber kayarak eğlenceli bir gün geçirdik. Daha önceki yıllarda kayak merkezilerine kaymaya gitmiştik ve burası bize daha güzel geldi. 10 defa bu alandaki pisten inip çıktık. Burada kayarken, bir hayli kalabalık vardı. Valimiz Hamza Aydoğdu da sosyal medyadan kayan ailelere sıcak tatlı sürpriziyle de karşılaştık. Bu ikram bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Kızı Cemile Bakar da "Karda kaymak çok eğlenceliydi. Babamla beraber eğlenceli dakikalar geçirdik ve yarıyıl tatilinin bir gününü dolu dolu yaşadık" dedi.

Ramazan Duru ise "Çocuklarımla burada kaymaya geldik. Yoğun kar yağışı sonrası tepelik alan kayak pisti gibi oldu. Çocuklar ve aileler burada kayarak gönüllerince eğeleniyor" ifadesini kullandı.