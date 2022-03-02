Aksaray'da diyabetli 5 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika
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Aksaray'da diyabetli 5 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

02.03.2022 16:28
Aksaray'da diyabetli 5 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Aksaray'da, tip 1 diyabet hastası 5 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Aksaray'da, tip 1 diyabet hastası 5 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Aksaray Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında sürekli kan şekeri ölçüm cihazı ve sensörleri, hayırsever iş insanları destekleriyle temin edildi.

Vali Hamza Aydoğdu. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, diyabet hastalığında çocuklar ve ailelerinin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Çocuklarda erişkinler gibi tek doz insülin yapılmadığını, minik ellerin her gün 4-5 kez delinerek ölçüm yapılıp insülin vurulduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Projeye destek veren hayırsever iş insanına çok teşekkür ediyorum. Çocukların sensörlü cihazla ellerini her gün acıtmadan ölçümlerinin yapabilecek olması bizleri çok sevindiriyor. Bu proje çok anlamlı bir iyilik hareketi. Çocuklarımız daha önce her gün acı çekerek bu ölçümleri yapmak zorunda kalıyordu. Onlarla beraber ailelerimizde bu acıyı hissediyordu."

Konuşmaların ardından 5 çocuğa Aydoğdu tarafından sensörlü şeker ölçüm cihazları hediye edildi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray Valiliği, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da diyabetli 5 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika


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