Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

1 saat önce

AKSARAY'da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.

Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
AKSARAY'da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.

Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:15 Kaynak: DHA

Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel
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