Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

Aksaray'da Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

42 dakika önce

Aksaray'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Aksaray'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel
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