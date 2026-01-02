Aksaray'da Gençler Kavga Etti, Polis Kovalamaca Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aksaray'da Gençler Kavga Etti, Polis Kovalamaca Yaşadı

Aksaray\'da Gençler Kavga Etti, Polis Kovalamaca Yaşadı
02.01.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da gençler arasında çıkan kavga polisi alarma geçirdi, şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Aksaray'da mahallede kavga eden ve polisi alarma geçiren gençler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede kalabalık gençler aralarında bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gençler birbirlerine girerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin şahısların kaçtığını anons etmesi üzerine adres ve çevresine çok sayıda polis ekibi takviye olarak gönderildi.

Kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameralara da yansıyan kovalamacada şüpheliler saklandıkları apartmanların bahçelerinde kıskıvrak yakalandı. Polis ve bekçilerin yanında da kavga etmek için birbirlerinin üzerine yürüyen gençlere polis müdahale ederken, üst aramaları yapılan şüpheliler polis otosuna bindirildi.

Polis minibüsündeki kafese bindirilen şüphelilerden birisi polise, "Nefes alayım öyle kapat" dedi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aksaray'da Gençler Kavga Etti, Polis Kovalamaca Yaşadı - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 07:49:02. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Gençler Kavga Etti, Polis Kovalamaca Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.