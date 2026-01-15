Aksaray'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Aksaray'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

15.01.2026 10:18
3 evden hırsızlık yapan A.B. isimli zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde bir ay içinde 3 ayrı evden gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.B. (45) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Hamidiye Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

