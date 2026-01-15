Aksaray'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Aksaray'da Kaza: 5 Yaralı

15.01.2026 17:04
Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 5 kişi yaralandı. İhbar sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden A.T. (69) idaresindeki 68 HA 248 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre, önünde ilerleyen M.U. (53) yönetimindeki 68 KL 978 plakalı tırı sollamak isterken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (1), G.Ö. (2), D.Ö. (34) ve E.Ö. (76) olmak üzere 2'si bebek 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

