Aksaray'da köy okulu öğrencileri Romanya'daki öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

??????? Aksaray'ın Eskil ilçesi Ortakuyu İlkokulu öğrencileri eTwinning projesiyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden 9 okul ve Romanya'dan bir okulla ortak proje yürütüyor.

Sınıf öğretmeni Aslı Tuba Beçenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bayraklar ile Mutluluk Projesi ile öğrenciler hem eğlenerek öğreniyor hem de ulusal değerlere saygılı bireyler olarak yetişiyor." dedi.???????

Her proje ortağının kendi sınıfında birlikte planlanan ortak etkinlikleri eş zamanlı olarak yaptığını belirten Beçenek, şunları kaydetti:

"Bayrak bir milletin simgesidir ve çok önemlidir. Bayrak ait olduğu ülkenin geçmişine ait izleri üzerinde taşır. Her ay sınıflarımızda farklı bir ülkenin bayrağı incelenecek, çocuklarımızca bayrağa farklı materyallerle tasarımlar verilecek. Ayrıca çocuklarımız proje kapsamında eğlenerek öğrenecek. Ortaklarımızla evlatlarımızda saygı, empati ve hoşgörü barındıran bir kişiliğin temellerini atmayı ve onların sanatsal becerilerini fark etmelerini hedefliyoruz."