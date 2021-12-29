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Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınması çocuğun ailesini sevindirdi - Son Dakika

Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınması çocuğun ailesini sevindirdi

29.12.2021 15:28
Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınması çocuğun ailesini sevindirdi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğretmeni tarafından darbedilen öğrencinin avukatı Ali Oğuz Şahin, öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) görevden alınması kararını çocuğun ailesinin memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğretmeni tarafından darbedilen öğrencinin avukatı Ali Oğuz Şahin, öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) görevden alınması kararını çocuğun ailesinin memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Şahin, AA muhabirine, yürütülen idari soruşturma neticesinde, öğretmen Ali Rıza Y'nin meslekten uzaklaştırılarak, görevinden alındığını anımsattı.

Bu gelişmeyi, darbedilen öğrenci S.T.K'nın ailesine haber verdiklerini ifade eden Şahin, "Aile karardan memnun oldu. Ceza yargılaması da aynı şekilde devam edecek. Biz de ceza sürecinin takipçisi olacağız. İdari aşamada zaten netice alınmış durumda. Bir daha hiç kimsenin böyle menfi olaylara teşebbüs edememesini sağlamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulundaki öğrenci velilerinden Serdar Akkuş da ilçenin böyle vahim bir olayla anılmasının çok üzücü olduğunu belirtti.

Böyle bir olayı kesinlikle tasvip etmediğini dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Benim de bu okulda bir evladım var. Görüntüleri izlerken, kendi evladımı o çocuğun yerine koydum. Öğretmenlerimiz bizim kutsallarımız, çocuklarımızın geleceğe açılan kapılarıdır. Bugün olaya karışan öğretmenin görevden alındığını duyduk. Bu öğretmenin herhangi bir okulda kesinlikle memur olarak dahi görevlendirilmemesini temenni ediyoruz."

Olay

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği aktarılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığını duyurmuştu.

Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.

Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınması çocuğun ailesini sevindirdi
Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınması çocuğun ailesini sevindirdi

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milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Ali Oğuz, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınması çocuğun ailesini sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınması çocuğun ailesini sevindirdi - Son Dakika
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