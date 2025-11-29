Aksaray'da Palalı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı, Gazeteciler Kovuldu - Son Dakika
Yaşam

Aksaray'da Palalı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı, Gazeteciler Kovuldu

29.11.2025 23:44
Aksaray'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından palalı saldırıya uğrayan Selçuk A. ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yeri çevresinde bulunan gazeteciler, emniyet şeridi çekilmemesine rağmen polis ve bekçiler tarafından itilerek kovuldu. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da kan donduran bir olay yaşandı. Olay, Taşpazar Mahallesi 814 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selçuk A. (39) isimli şahıs tartıştığı kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından sokak ortasında palalı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Palayla aldığı darbelerle ağır yaralanan Selçuk A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki yaralı şahsa ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı.

SALDIRGAN KAÇTI

İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan şahıs Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

