Aksaray'da şebeke hattındaki asbestli boruların yüzde 85'i değiştirildi - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu yıl içinde kent genelindeki tüm asbestli su şebeke hattı borularının değişiminin bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Başkan Dinçer ve beraberindeki yetkililer sahada yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve temiz su içmesine olanak sağlayacak asbest boru değişiminde önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.

Göreve başlamadan şehrin şebeke sistemindeki 108 kilometrelik asbestli boru hattını 5 yıllık plan doğrultusunda değiştirmeyi planladıklarını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde zaman kaybetmeden çalışmaların başlaması talimatını verdim. Aradan geçen 34 aylık süre zarfında şehirdeki asbest boru değişiminde önemli mesafe kat edildi. 2021 sonu itibariyle asbest boru değişiminde yüzde 85'lik oran yakalandı. İçme suyu şebekemizde bulunan asbestli boruları kullanım dışı bırakarak ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borularla yeniliyoruz. Asbest boru değişimi ile içme suyunun kalitesi arttığı gibi kayıp kaçakların da önüne geçtik. İçme suyu altyapısını yenilediğimiz bölgelerde yaptığımız ölçümler neticesinde günlük 4 bin tona yakın su tasarrufu sağlandığını raporladık. Bu rakam çok ciddi bir tasarrufu beraberinde getiriyor. Yani altyapı yatırımlarımız meyvesini vermeye başladı."

Dinçer ayrıca, belediye olarak öncelikli yatırımlar arasına alınan asbestli boruların değişimi için gerekli parasal kaynakların ayrıldığını, 2022'de Aksaray'ın gündeminden asbestli boru konusunu çıkartacaklarını kaydetti.