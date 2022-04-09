Aksaray'da şehitler için mevlid okutuldu - Son Dakika

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Aksaray'da şehitler için mevlid okutuldu

AKSARAY - Aksaray'da Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde teravih namazı öncesi mevlid okutularak kılınan namazın ardından gül suyu ve lokum dağıtıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde şehitler için mevlid programı düzenlendi. Yatsı namazı öncesi Somuncu Baba Külliyesinde başlayan mevlid programı Kur'an-Kerim tilavetleriyle Teravih Namazına kadar sürdü. Mevlid programının ardından polisler ve vatandaşlar Külliye Camiinde teravih namazı kıldı. Namaz sonrası mevlid duası okunarak şehitler için salavatlar getirildi. Teravih namazının ardından külliye avlusunda vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin resmi törenlerle 10 Nisan'da da devam edeceği belirtildi.