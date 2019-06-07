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Aksaray'da serinlemek için girdiği gölette boğuldu

37 dakika önce

Aksaray'da sıcak havadan bunalarak serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti.

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Aksaray'da sıcak havadan bunalarak serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan Çatin Göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Pekdal (21), iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Çatin Göletine gitti. Ardından serinlemek için suya giren Pekdal bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları Pekdal'ı kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine jandarma ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Pekdal'ın cesedi otopsi üzere Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
AFAD, Ortaköy, Aksaray, 3. Sayfa
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