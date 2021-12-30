Aksaray'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Evlerinin bahçesinde dün köpeğine mama verdiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.E.İ'nin tedavisi tamamlandı.
Suriye uyruklu 6 yaşındaki çocuk, taburcu edilerek evine gönderildi.
Somuncu Baba Mahallesi'nde müstakil evlerinin bahçesinde dün köpeğine mama verdiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan 6 yaşındaki Suriye uyruklu F.E.İ, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi - Son Dakika