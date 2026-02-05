Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün bahçe duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Recep A. (35) yönetimindeki 51 BB 493 plakalı minibüs, Camiliören köyü yakınlarında bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.