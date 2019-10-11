Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da trafik kazası: 1 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Aksaray'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Aslan idaresindeki 01 PY 084 plakalı hafif ticari araç Aksaray- Ankara kara yolunun 15'inci kilometresinde Muhammet Murat Karakaya kontrolündeki 78 YD 562 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Aslan'ı, itfaiye ekipleri araç içinde sıkıştığı yerden çıkardı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aslan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Murat Karakaya, Ali Aslan, Aksaray, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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