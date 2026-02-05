Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli B.S'nin (32) kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.