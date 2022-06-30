Ekipler, kent merkezindeki 6 ikamete düzenledikleri operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, metamfetamin, 2 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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