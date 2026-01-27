Aksaray\'daki Projeler Değerlendirildi

Aksaray'da Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen projelerle ilgili incelemelerde bulundu.

Duru ile Dinçer, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, Yeni Şehir Mezarlığı ve Külliyesi Projesinin inşaat sahalarında inceleme yaptı.

Projelerin mevcut durumunu yerinde değerlendirilirken, çalışmalar hakkında bilgi alan Duru, yürütülen projelerin Aksaray'a değer kattığını söyledi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Duru, şehrin altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli yatırımlarla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Dinçer ise Yeni Şehir Mezarlığı ve Külliyesi Projesinin sadece mezarlık alanı olmadığını aynı zamanda sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçlara cevap verecek külliye anlayışıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Alanda vatandaşların ziyaretlerini daha düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebileceği donatıların yer aldığını aktaran Dinçer, ortak akıl ve istişareyle Aksaray'ı daha güzel yarınlara taşıma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.