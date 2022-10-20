Son dakika haberleri! Akıma kapılarak hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi defnedildi

Aksaray'da akıma kapılması sonucu yaşamını yitiren elektrik öğretmeninin cenazesi toprağa verildi.

Yusuf Kaş'ın cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaş'ın cenazesi, Ervah Kabristanlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına Kaş'ın yakınları yanı sıra, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, mesai arkadaşları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Okul Müdürü Raif Yalçın, AA muhabirine, okulun en kıymetli öğretmenlerinden birisinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Okulun öğretmenlerinden Ahmet Demir ise uzun yıllardan beri aynı bölümde çalıştıkları Kaş ile ilgili "Hem eğitimci olarak hem de pratik bilgi olarak mesleğinin zirvesindeydi. Birçok projeye katkı sağlıyordu." dedi.

Öğrencileri üzgün

Öğrencilerden Ahmet Can Uygan da çok üzgün olduklarını belirterek, "Dün akşam öğrendiğimiz andan bu yana yıkılmış durumdayız. Arkadaşlarımızla anıları konuşuyoruz. En son geçen hafta salı günü dersimize girmişti. Derste güldük eğlendik. Öğretmenimizle çok güzel anılarımız vardı." diye konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Bilgiç ise öğretmenlerinin en son dersin bitiminde "haftaya görüşürüz" dediğini ancak bir daha görüşemeyeceklerini kaydetti.

Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş (48), dün, tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılmış, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.