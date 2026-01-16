Aksaray'ın yeni valisi Murat Duru görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aksaray'ın yeni valisi Murat Duru görevine başladı

Aksaray\'ın yeni valisi Murat Duru görevine başladı
16.01.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Valiliği görevine atanan Vali Murat Duru görevine başladı.

Aksaray Valiliği görevine atanan Vali Murat Duru görevine başladı.

Aksaray Valisi Murat Duru için karşılama töreni düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Valilik önünde gerçekleştirilen karşılama törenine tüm daire müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kendisini karşılayan herkesle tek tek tokalaşan Vali Duru karşılama töreninin ardından bir basın açıklaması yaptı. Vali Duru, "Aksaray gibi tarih ve medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan, her köşesinde Anadolu Selçuklu Devleti'nden izler ve eserler barındıran güzide şehrimizin valiliği görevine şahsımı layık görmeleri sebebiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Üstlendiğim görevimin Orta Anadolu'nun kalbi olan Aksaray'ımız için hayırlara vesile olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. İçerisinde barındırdığı kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden biri olan, aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Güvenine layık olmaya çalışacağımız Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır. Valilik, yalnızca evrak işlerinin yürütüldüğü bürokratik bir makam değildir. Bu anlayışla, çalışma arkadaşlarımla beraber insan odaklı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü, şefkatli ve milletin hizmetinde bir yönetim anlayışıyla vatandaşlarımız ile her daim hemhal olacağız" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray Valiliği, Yerel Haberler, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'ın yeni valisi Murat Duru görevine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:07
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:33:02. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'ın yeni valisi Murat Duru görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.