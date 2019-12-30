Aksaray Valisi Ali Mantı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Ali Mantı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Aksaray Valisi Ali Mantı'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksaray Valisi Ali Mantı'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mantı, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakarak, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılda, umutları tazeleyerek, hedeflere ulaşmak için çok çalışacaklarını vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları yanında toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek ilimiz ve ülkemizin gelişmesi için daha çok çalışmalıyız. 2020 yılının geçmiş yıllardan daha huzurlu ve güzel geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir. 2020 yılının ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde acıların yaşanmadığı, huzur ve esenliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Şüphesiz ki, her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Aynı ilde yaşayan insanlar olarak bizlerin en önemli sorumluluğunun, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü davranmak olduğunu unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Ali Mantı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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