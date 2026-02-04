Aksaraylı Girişimci Hayvancılıkla Büyüyor - Son Dakika
Aksaraylı Girişimci Hayvancılıkla Büyüyor

Aksaraylı Girişimci Hayvancılıkla Büyüyor
04.02.2026 11:33
Devlet desteğiyle çiftlik kuran Fatih İlik, hayvan sayısını artırmayı hedefliyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde oturan 30 yaşındaki Fatih İlik, devlet desteğiyle aldığı 30 gebe düveyle kurduğu çiftlikte hayvanlarla ilgileniyor.

İlik, büyükbaş besi çiftliği olan ailesinin yanında işi öğrendi.

Kendi çiftliğini kurmaya karar veren İlik, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında hibe alabilmek için girişimde bulundu.

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından aldığı 30 gebe düveyle çiftliğini kuran İlik, hayvanlarının sayısını artırmayı hedefliyor.

"Devlet destekleri kırsalda üretimi teşvik ediyor"

İlik, AA muhabirine, proje sayesinde hayvancılığa güçlü başlangıç yaptığını söyledi.

Ekimde gelen hayvanların adaptasyon sürecini sorunsuz atlattığını, doğumların planlı şekilde devam ettiğini belirten İlik, "Devlet destekleri kırsalda üretimi teşvik ediyor. Sağlanan imkanlar üreticiye önemli bir nefes aldırıyor. Bakanlığın projesinden yararlandık. En güzel tarafı da ödeme şartları. 2 yıl hiç ödeme yapmıyoruz, sonrasında ise kalan borcu 5 yıl taksitle ödeyeceğiz. Bu bizim gibi üreticiler için çok büyük bir destek." diye konuştu.

İlik, hayvancılığın zor olduğunu ancak gönül verilirse her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Hayvanlarla ilgilenmenin kendisini rahatlattığını anlatan İlik, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımız bize gebe olarak teslim edildi. Gelir gelmez de doğumlar başladı. Allah'a şükür buzağılar sağlıklı. Anguslar, et verimi yüksek ve kaliteli hayvanlar. İlerleyen süreçte çiftliği büyüterek kapasiteyi 250 başa çıkarmayı hedefliyorum. Bölgedeki hayvancılığın gelişmesi adına yatırımlarıma devam edeceğim. Üretimin sürdürülebilirliği açısından bu tür projeler çok önemli."

Kaynak: AA

