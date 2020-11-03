Akşehir Belediyesi ile HAYTAP'tan ortak proje - Son Dakika

Akşehir Belediyesi ile HAYTAP'tan ortak proje

03.11.2020 16:24
Akşehir Belediyesi ile HAYTAP'tan ortak proje, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırma çalışmalarına hız verdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırma çalışmalarına hız verdi.

Akşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yürütürken, bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri, HAYTAP gönüllü veteriner hekimleri, Tatvan Belediyesi veteriner hekimleri ve Akşehir Belediyesi veteriner hekimi ile birlikte 80 adet sahipsiz sokak hayvanını kısırlaştırıp aşılarını yaptı. Hayvanlar müşahede süreleri bittikten sonra alındıkları bölgelere küpeli bir şekilde geri bırakıldı.

Proje hakkında bir açıklama yapan Konya HAYTAP Temsilcisi Ebru Cumbul, Akşehir Belediyesi'nin kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmaları için HAYTAP'tan destek talep ettiğini söyleyerek, "Biz de Akşehir'e ameliyathane ve operasyon malzemeleri desteği verdik. HAYTAP gönüllü veteriner hekimleri Tatvan Belediyesi'nden ve İstanbul'dan gelip, Akşehir'deki veteriner hekimlerimize hem eğitim verdiler hem de hayvan bakımevlerinde toplanan köpeklerin kısırlaştırma ve aşılamalarını yaptılar. Akşehir'de 78 ameliyat, Ilgın'da 193 ameliyat gerçekleşti. Köpeklerin kuduz aşıları, iç-dış parazit aşıları yapıldı" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da HAYTAP yetkililerine teşekkür ederek "Akşehir Belediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımız HAYTAP'la aynı olan düşüncemiz kısırlaştır, aşılat, yaşat felsefesiyle devam edecektir. Maalesef kimi vatandaşlarımızın sokak hayvanlarından serzenişlerini duyabiliyoruz, fakat 5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na göre yapabileceğimiz çalışma sadece sokak hayvanını bulunduğu ortamdan alıp kısırlaştırmak, aşılamak ve alındığı ortama geri bırakmaktır. Ekiplerimiz iki gün, Akşehir Belediyemizin misafiri olarak hem Akşehir tarihinin kokusunu almış olup hem de Akşehir'de bulunan 80 adet sahipsiz sokak hayvanını kısırlaştırdı. Kısırlaştırılan sahipsiz sokak hayvanları ise müşahede altında tutulduktan sonra kanunların bize söylediği gibi alındıkları bölgelere bırakılmıştır. Yapılan kısırlaştırma projesinde bizlere destek veren HAYTAP yetkililerine, gönüllü veteriner hekimlere ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ederiz" diye konuştu. - KONYA

Akşehir Belediyesi ile HAYTAP'tan ortak proje
Akşehir Belediyesi ile HAYTAP'tan ortak proje

Hayvan Hakları Federasyonu, Sokak Hayvanları, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akşehir Belediyesi ile HAYTAP'tan ortak proje - Son Dakika


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