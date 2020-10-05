Akşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, beslenme odakları ve kedi evlerine mama ve ekmek bırakarak sokak hayvanlarına destek oluyor.

Ekipler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de sokak hayvanları için besleme odaklarına, kedi evlerine ve hayvanların sık bulunduğu alanlara mama ve ekmek bıraktı, su kaplarını da temizledi.

Akşehir Belediyesi olarak yaz kış demeden sokaktaki canlara sahip çıkarak onların yaşam şartlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, şunları kaydetti:

"Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için belediye olarak yaz kış besleme çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Sevimli dostlarımızı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de unutmayıp, besleme çalışmaları yaptık. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla beslenmede zorluk çekecek bu canlara tüm vatandaşlarımızın sahip çıkmasını ümit ediyoruz. Unutulmamalıdır ki hayvan sevgisi; insandaki merhamet, yardımlaşma ve iyilikseverlik gibi duyguları geliştiren özel duygulardandır. Hayvanların korunması konusunda herkesin gereken duyarlılığı ve sorumluluğu birlikte yerine getireceklerine inanıyorum."