Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Mehmet T. idaresindeki, bir kargo firmasına ait olan 06 BCR 645 plakalı kamyon, Akşehir istikametinden Konya istikametine seyir halindeyken, Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, otobüs durağına çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:19 - Kaynak: AA
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