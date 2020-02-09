Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret - Son Dakika

Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret

6 saat önce

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimdeki Kuyucak Mahallesi'nde zor şartlarda çobanlık yapanları ziyaret etti.

Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret, System.String[]

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimdeki Kuyucak Mahallesi'nde zor şartlarda çobanlık yapanları ziyaret etti.

Ziyarette Özkan, birlikte çay içip sohbet ettiği çobanların sorunlarını dinledi.

Çobanlığın çok eski ve önemli bir meslek olduğunu belirten Özkan, "Çobanlarımız çok zor şartlar altında geçimlerini sağlıyorlar. Her zaman onların yanındayız. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Çobanlar da Özkan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İbrahim Özkan, Kuyucak, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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