Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret - Son Dakika

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Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret
6 saat önce
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimdeki Kuyucak Mahallesi'nde zor şartlarda çobanlık yapanları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimdeki Kuyucak Mahallesi'nde zor şartlarda çobanlık yapanları ziyaret etti.
Ziyarette Özkan, birlikte çay içip sohbet ettiği çobanların sorunlarını dinledi.
Çobanlığın çok eski ve önemli bir meslek olduğunu belirten Özkan, "Çobanlarımız çok zor şartlar altında geçimlerini sağlıyorlar. Her zaman onların yanındayız. Allah yardımcıları olsun." dedi.
Çobanlar da Özkan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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