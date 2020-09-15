Akseki'de asfaltlama çalışması - Son Dakika

Akseki Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol onarım çalışmalarının yanı sıra Demirciler Mahallesi'nde de asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ulaşım alanındaki yatırımlara önem verdiklerini ifade etti.

Asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için hummalı çalışma yürüttüklerini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Akseki'nin her köşesine, 'kimse buraya uğramıyor' denilen bölgelerine dahi hizmet üretiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına önem veriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli yapıyor."