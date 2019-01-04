Son Dakika Haberleri: Akseki'de Fırtına Evin Çatısını Uçurdu

Akseki'de Fırtına Evin Çatısını Uçurdu

9 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde fırtına sebebiyle bir evin çatısı uçtu.

Akseki'de Fırtına Evin Çatısını Uçurdu, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde fırtına sebebiyle bir evin çatısı uçtu. Yağmur sebebiyle bazı evlerin kazan dairelerini de su bastı.

Akseki'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle Selahattin ve Asiye Yıldırım'a ait 2 katlı evin çatısı gece saatlerinde uçtu. Yağmur sebebiyle 409 daireli sitenin su giderlerinin tıkanması sebebiyle 9 bloğunun kalorifer dairelerini de su bastı. 9 blokta su çekme çalışmaları sürdürülüyor.

Kuyucak Mahalle Muhtarı Şeref Erdoğan, Mümin Yıldırım ve Selahattin Yıldırım'a ait 2 katlı evin çatısının akşam 22.00 sıralarında uçtuğunu, herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi. Erdoğan, "2 katlı evin çatısı tamamen uçtuğu ve yan tarafta başka bir evin duvarlarına çarparak çatısına zarar verdi" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Antalya, Akseki, Güncel
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