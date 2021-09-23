Akseki'de görülen alaca baykuş ilgi odağı oldu - Son Dakika

Akseki ilçesinde Doğa Koruma ve Mili Parklar Şefliğinin bahçesine konan alaca baykuş ilgi odağı oldu.

Uzman Biyolog Dilek Arslan Hisarkaya, kuşun Türkiye'de yaygın olan 10 baykuş türünden birisi olduğunu söyledi.

Alaca baykuşların yayılış alanlarının ormanlar ve suya yakın bölgeye olduğunu belirten Hisarkaya, "Genellikle ötüşüyle tanınan bu kuş hiç bu kadar yakından Akseki merkezde görülmemişti. Halkın ilgisini çekti. Fotoğraf çekmek için gelenler oldu. Hava alacakaranlığa döndüğünde tekrar avlanmak için ormanlık alanlara gidecektir." diye konuştu.

Baykuşu görmeye gelenlerden Amara Sıla Kunt ise " Yalova'dan burada üniversite eğitimi için geldim. Daha önce hayvanat bahçelerinde baykuşu çok görmüştüm ama ilk defa bu kadar yakından görüyorum. İlk defa aramda engel olmadan bir baykuş görüyorum. Bir sürü fotoğraf ve video çektim. Bana çok güzel anı olarak kalacak." dedi.