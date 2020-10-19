Akseki'de kaçak ava çıkan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak ava çıkan 3 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği Av Koruma Kontrol ekipleri, jandarma görevlileriyle ilçeye bağlı Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Karaöz Yaylası mevkisinde kaçak ava çıkan 3 kişiyi tespit etti.

Sırt çantaları ve bir silahla yakalanan 3 kişiye, 4915 Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 12 bin 748 lira para cezası uygulandı.