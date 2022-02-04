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Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele - Son Dakika

Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele

04.02.2022 17:35
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kapanan kırsal mahalle yollarında karla mücadele yapılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kapanan kırsal mahalle yollarında karla mücadele yapılıyor.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, dün öğle saatlerinde Akseki'de kar yağışının etkili olduğunu ve kırsal alanda bulunan mahalle ve mahalle içindeki yolların kapandığını söyledi. Dün kar yağışının başlaması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğünün çok sayıda iş makinesi ile karla mücadele çalışmaları başlattıklarını anlatan Özkan, "Ekiplerimiz kar yağışı ile mücadeleye başladı. Gece saatlerinde kar etkisini yitirdi. Kar yağışının başladığı andan itibaren çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Özellikle kırsal kesimdeki yüksek mahallelerimizde kar kalınlığı yer yer 50-70 santimetreyi buldu. Alçak kesimdeki kırsal mahallelerimiz ile 41 mahallemiz kar altında kaldı. Alt kesimdeki mahallelerde ise kar kalınlığı yer yer 20 ila 30 santimetre oldu. Bir çok mahalle yolumuzu ve mahalle içi yollarımızı açtık. Ekiplerimiz karla mücadeleye devam ediyor" diye konuştu. - ANTALYA

Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele

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Fen İşleri Müdürlüğü, İbrahim Özkan, Antalya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akseki'de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele - Son Dakika
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