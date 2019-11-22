Son Dakika Haberleri: Akşener 30 Kasım'da Adana'ya geliyor
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Akşener 30 Kasım'da Adana'ya geliyor

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Kasım'da Adana'ya geleceği bildirildi.

Akşener 30 Kasım'da Adana'ya geliyor, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Kasım'da Adana'ya geleceği bildirildi.


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, Adana'da bir otelde düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında, 30 Kasım 2019 tarihinde Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde "Tarımda Türkiye'nin Yönü" başlıklı panele Genel Başkanları Akşener'in de katılacağını söyledi.


Tatlıoğlu, Adana'nın eskiden sanayisi, tarımı ve tekstili ile anılan bir şehir olduğunu, Çukurova'nın Anadolu'nun bir unsuru olduğunu belirterek," Adana ve Çukurova gerçek Anadolu'dur" dedi.


Basın toplantısına Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Adana Milletvekili M. Metanet Çulhaoğlu, Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları ve ÇGC Başkanı Cafer Esendemir katıldı. - ADANA

İYİ Parti, Çukurova, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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