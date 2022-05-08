Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun - Son Dakika
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Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun

08.05.2022 15:34
Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü mesajında, “Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü mesajında, "Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Meral Akşener, Anneler Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun."

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Zübeyde Hanım, Meral Akşener, Anneler Günü, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun - Son Dakika


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