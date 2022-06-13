Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

13.06.2022 16:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz'da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz'da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Akşener bugün ayrıca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.

Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti
Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

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Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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