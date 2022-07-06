Akşener: "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne... - Son Dakika
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Akşener: "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne...

06.07.2022 22:43
Akşener: "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahküm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahküm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun…"

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne... - Son Dakika
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