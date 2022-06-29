Akşener: "Malkaralı emekli bir hanım diyor ki; tek maaşım var, açız" - Son Dakika
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Akşener: "Malkaralı emekli bir hanım diyor ki; tek maaşım var, açız"

29.06.2022 11:11

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (6)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'Malkaralı emekli bir hanım diyor ki; tek maaşım var, açız' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akşener: "Malkaralı emekli bir hanım diyor ki; tek maaşım var, açız" - Son Dakika
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