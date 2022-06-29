'6 milyar dolarlık jelibon bulundu' açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum

Akşener: Bu İmza, Maalesef Ülkemizin Çıkarlarıyla Bağdaşmayan Bir Tavizdir

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Malkaralı emekli bir hanım diyor ki; tek maaşım var, açız' - Son Dakika

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