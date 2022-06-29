İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (6)
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Malkaralı emekli bir hanım diyor ki; tek maaşım var, açız' - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.