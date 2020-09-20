Akşener: "Üç beş aya dağılıp giderler' diyenler oldu. Dağılmadınız, dağıtamadılar" - Son Dakika

Akşener: "Üç beş aya dağılıp giderler' diyenler oldu. Dağılmadınız, dağıtamadılar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (3) "Önce, 'Ortaya çıkamazlar' diyenler oldu. Çıktınız. Sonra, 'Kuramazlar' diyenler oldu. Kurdunuz. 'Üç beş aya dağılıp giderler' diyenler oldu. Dağılmadınız, dağıtamadılar. Allah razı olsun" "Engellemek isteyenler oldu. O engelleri yıktınız, aştınız, geçtiniz, direndiniz, buradasınız" " Türkiye'yi 2. Dünya savaşı'ndan koruyan, Kore'de Türk'ün kudretini dünyaya gösteren Akdeniz'in ortasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduran, Kardak'a bayrağımızı diktiren, terörist başını Suriye'den çıkartıp kapı kapı gezdiren Türk dış politikası terk edildi"

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