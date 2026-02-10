Aksoy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Aksoy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Aksoy, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
10.02.2026 12:41
Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, AA'nın fotoğraf yarışmasında oy verdi.

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksoy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğrafını seçen Aksoy, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesinden yana tercihini yapan Aksoy, "Spor" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

