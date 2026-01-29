Aksu ve Kumluca'da Sera Ziyareti - Son Dakika
Ekonomi

Aksu ve Kumluca'da Sera Ziyareti

Aksu ve Kumluca\'da Sera Ziyareti
29.01.2026 11:17
Bakanlık heyeti, su baskını nedeniyle hasar gören seraları inceledi ve tarım sigortası uyarısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) üst düzey yetkililerin bulunduğu heyet, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde su baskını nedeniyle hasar gören seralara ziyarette bulundu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'nün bulunduğu heyet, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, bölgedeki son durum hakkında bilgi alan ve zarar gören seraları inceleyen heyet, değişen iklim koşullarına bağlı olarak doğal afetlerin ve risklerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, üreticilere tarım sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, su baskını, Politika, Ekonomi, Kumluca, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksu ve Kumluca'da Sera Ziyareti - Son Dakika

