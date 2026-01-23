Aktürk, Turcel Dağı'na Tırmandı

MARDİN'in Derik ilçesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcusu Mehmet Fatih Aktürk (51), karlı ve sisli havaya rağmen ilçenin en yüksek noktalarından 1350 rakımlı Turcel Dağı'na tek başına tırmanış yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcusu Mehmet Fatih Aktürk, karlı ve sisli havaya rağmen ilçenin en yüksek noktalarından 1350 rakımlı Turcel Dağı'na tırmandı. Derik ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede, Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkının kuzeydoğusunda yer alan Turcel Dağı'na çıkan Aktürk, karla kaplı arazide yürüyüşünü sürdürerek zirveye ulaştı. Aktürk, zirvede yaptığı açıklamada, Turcel Dağı'nı uzun süredir merak ettiğini belirterek, "Turcel Dağı'nın zirvesine tek başıma solo tırmanış gerçekleştirdim. Kar yağışı devam ediyor, ağaçların üzerindeki kar güzel görüntüler oluşturuyor. Hava sisli olmasaydı Derik Ovası daha net görülebilirdi. Bu tür havalarda inerken en sağlam yöntem ayak izlerini takip ederek inişi gerçekleştirmektir" dedi.